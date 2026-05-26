rupor
26 Мая 2026, 13:46
5 911
Гражданина Молдовы задержали на границе с Украиной: его разыскивал Интерпол

Мужчину подозревают в краже, совершенной в составе преступной группы на территории Германии, сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Мамалыга» гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске, пишет rupor.md

Гражданин Молдовы 1979 года рождения пытался въехать в Украину в понедельник вечером. Во время проверки документов на КПП сработала база данных Интерпола. Украинские пограничники связались с бюро Интерпола и подтвердили, что мужчину разыскивают немецкие правоохранительные органы.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины. После оформления необходимых документов его экстрадируют в Германию.

Источник
