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Point.md logoPoint
27 Июля 2026, 13:45
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В Шолданештах задержан 69-летний подозреваемый в домогательствах к подросткам

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины из населенного пункта в Шолданештском районе.

В Шолданештах задержан 69-летний подозреваемый в домогательствах к подросткам.
В Шолданештах задержан 69-летний подозреваемый в домогательствах к подросткам.

Мужчину подозревают в том, что на протяжении длительного времени он путем заманивания и убеждения совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В ходе специальных следственных мероприятий правоохранители установили 14-летнего подростка, который, как предполагается, в конце мая этого года стал жертвой действий подозреваемого.

В рамках того же уголовного дела полиция также выявила еще одну возможную жертву — 15-летнего подростка. Его планируют допросить в специальных условиях.

Полицейские и прокуроры при поддержке управления аналитических расследований Национального инспектората расследований собрали важные прямые доказательства, которые привели к задержанию подозреваемого.

Расследование продолжается.


Источник
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