В Шолданештах задержан 69-летний подозреваемый в домогательствах к подросткам.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины из населенного пункта в Шолданештском районе.

Мужчину подозревают в том, что на протяжении длительного времени он путем заманивания и убеждения совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В ходе специальных следственных мероприятий правоохранители установили 14-летнего подростка, который, как предполагается, в конце мая этого года стал жертвой действий подозреваемого.

В рамках того же уголовного дела полиция также выявила еще одну возможную жертву — 15-летнего подростка. Его планируют допросить в специальных условиях.

Полицейские и прокуроры при поддержке управления аналитических расследований Национального инспектората расследований собрали важные прямые доказательства, которые привели к задержанию подозреваемого.

Расследование продолжается.



