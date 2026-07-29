Четыре женщины обвинили Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера.

Еще четыре женщины также утверждают, что получали от Лето странные и зачастую носящие явно сексуальный характер телефонные звонки, когда были моложе.

Четыре женщины обвинили лауреата премии «Оскар» и лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в преступных действиях сексуального характера; предполагаемые преступления, по их словам, имели место, когда они были подростками, передает bbc.com

Одна из женщин утверждает, что подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет. Другая рассказывает, что Лето угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет и она неожиданно осталась наедине с ним в гостиничном номере.

Третья описывает, как в Калифорнии, когда ей было 17 лет, у нее состоялся половой акт со звездой, что квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По ее словам, Лето «отмахнулся» от разговора о том, что в этом штате США возраст согласия составляет 18 лет.

Четвертая женщина рассказывает, что Лето сексуально ее домогался, злоупотребляя своим статусом знаменитости, и неоднократно звонил ей с откровенно сексуальными намеками, когда ей было 16 лет. По ее словам, по крайней мере в одном случае он предложил ей заняться сексом.

Впоследствии ей было отправлено соглашение о неразглашении (NDA), чтобы она не могла рассказывать о своих отношениях с Лето, однако она отказалась его подписать.

Еще одна женщина рассказывает, что, когда ей было 14 лет, он приказал охраннику отвести ее за кулисы музыкального фестиваля после того, как во время автограф-сессии сделал непристойное замечание о ее груди. Мать девочки высказала Лето все, что думала, но, как утверждается, он повторил это замечание.

В общей сложности 10 женщин выступили в документальном фильме Би-би-си — «Джаред Лето: темный секрет Голливуда» — причем девять из них впервые публично поделились своими историями.

Все женщины утверждают, что сталкивались с Лето в период с 2002 по 2016 год, когда ему было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года.

«Это было 25 лет назад… ему сошло это с рук», — говорит одна из его предполагаемых жертв.

Би-би-си подтвердила ряд показаний женщин у их друзей и родственников, которым в то время рассказывали о встречах с Лето. В некоторых случаях мы также видели фотографии и сообщения, подтверждающие показания женщин.

Двое мужчин, которые много лет работали с группой Лето, также рассказали в документальном фильме, насколько некомфортно чувствовали себя сотрудники из-за того, как Лето общался с девочками-подростками, иногда приглашая их за кулисы в свою гримерную или в дом, где он записывал альбомы.

«Думаю, все считали, что разница в возрасте была слишком велика», — говорит один из них.

Несмотря на неоднократные попытки связаться с Джаредом Лето, он не ответил на обвинения, выдвинутые против него женщинами в беседах с Би-би-си

Лето получил известность как актер с 1990-х годов и в 2014 году был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Клуб покупателей из Далласа». Он снялся в таких ставших хитами фильмах, как «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц», а совсем недавно — в «Мастерах Вселенной».

Его удостоенная наград рок-группа «Thirty Seconds to Mars» была образована в 1998 году и весной 2027 года отправляется в турне по континентальной Европе и Великобритании, в рамках которого запланированы концерты на лондонском стадионе O2 и на арене Co-op Live в Манчестере.

Обвинения в адрес Лето звучат уже на протяжении десятилетий. Би-би-си насчитала более 120 отдельных обвинений, опубликованных в интернете и касающихся его поведения по отношению к женщинам, причем некоторые из них относятся к прошлым событиям.

В прошлом году обвинения вновь всплыли на поверхность, когда ди-джей из Лос-Анджелеса Элли Тейлз опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что в 17 лет она подверглась нападению со стороны актера, что побудило нескольких других женщин выступить с аналогичными заявлениями.

В прошлом году девять женщин также обвинили Лето в сексуальном домогательстве в статье американского СМИ Air Mail. Он отрицал все обвинения

«Убогий, отвратительный мотель»

В документальном фильме Би-би-си четыре женщины, заявляющие о преступном поведении — Изабель, Алекс, Клара и Этта — подробно описывают то, что, по их словам, произошло с ними во время встреч со звездой.

Изабель (имя изменено), которой сейчас за 40, говорит, что только недавно перестала винить себя за сексуальное насилие, которое, по ее словам, произошло в 2002 году, когда ей было 17 лет.

«Большую часть своей жизни я рассматривала это событие так: я была глупой девчонкой… и поэтому со мной это случилось».

Изабель рассказывает, что согласилась встретиться с Лето в его отеле после того, как показала актеру и его друзьям магазин в Лас-Вегасе, где она работала.

По указанному ей адресу оказался «убогий и отвратительный мотель», но, по ее словам, она полагала, что они оттуда отправятся куда-то еще.

Изабель рассказывает, что сидела на кровати, ожидая, пока Лето соберется, когда он позвал ее в ванную, чтобы они могли поговорить, пока он принимает душ.

«Не думаю, что мы обменялись многими словами: он раздвинул занавеску душа и начал меня целовать», — рассказывает она в документальном фильме.

Затем он схватил ее за руку и использовал ее, чтобы мастурбировать, говорит она.

Застигнутая врасплох, Изабель, тогда еще подросток, по ее словам, оттолкнула его и сказала, что хочет уйти.

Накинув полотенце, Лето вышел на улицу и, судя по всему, огляделся, чтобы проверить, нет ли поблизости посторонних, прежде чем выпустить ее из номера, рассказывает она.

Только позже, по ее словам, когда она поискала информацию об актере в интернете, она поняла, что ему было за 30.

«Возраст — это всего лишь цифра»

В 2010-х годах группа Thirty Seconds to Mars выступала хедлайнером на крупнейших международных аренах, и, по словам одного бывшего члена съемочной группы, которого мы назовем Брэдом, сотрудники, готовящие концерты группы, звонили в местные модельные агентства, предлагая женщинам-моделям бесплатные VIP-билеты.

«Этот [запрос] поступал напрямую от Джареда», — говорит он.

Он подтверждает, что для моделей была отведена комната за кулисами, и описывает задачу приглашать исключительно девушек как «немного неудобную».

Бывшая модель Алекс рассказывает, что ее агентство пригласили на концерт группы на лондонской арене O2 в 2013 году. По ее словам, помощница Лето пригласила ее на вечеринку после концерта в Shoreditch House в восточном Лондоне.

Алекс тогда было 19 лет, но она говорит, что, чтобы защитить себя, «почувствовала необходимость» притвориться моложе, когда встретилась с Лето.

Она рассказывает, что сказала ему, будто ей 17, на что Лето, которому тогда был 41 год, ответил: «Возраст — это всего лишь цифра, да и вообще, мы же в Европе».

Хотя у Алекс почти разрядился аккумулятор в телефоне, и она чувствовала себя пьяной, по ее словам, один из помощников Лето убедил ее пойти позже на другую вечеринку в соседнем отеле.

«Я зашла в номер отеля, там было очень темно, и тут я увидела, что там только он один, — рассказывает она в документальном фильме. — Разве не должно было быть других людей?»

По ее словам, она спросила, есть ли у него зарядное устройство для телефона или наличные, чтобы она могла добраться до дома, но Лето ответил «нет» на оба вопроса.

Оказавшись в безвыходной ситуации, Алекс, по ее словам, задумалась, не сможет ли она переночевать на шезлонге в номере.

Но когда она спросила Лето, можно ли ей это сделать, Алекс говорит, что звезда ответил, что, если она это сделает, то проснется «с членом в заднице».

Он повторил этот ответ несколько раз, говорит она, — и именно тогда она поняла: «Я здесь не в безопасности» — и ушла из номера.

Алекс говорит, что позже она написала SMS подруге, чтобы рассказать о случившемся.

«Он угрожал сексуальным насилием, тебе нужно заявить на него», — ответила подруга.

Алекс говорит, что долгое время пыталась не придавать значения тому, что произошло, но теперь считает, что эта встреча в отеле была «заранее спланирована».

«Ассистент знал, что нужно сказать, чтобы заманить меня в его номер в отеле», — рассказывает она Би-би-си.

Брэд, бывший член съемочной группы, описывает, как молодые девушки выходили на сцену вместе с Лето для исполнения заключительных песен на концертах, а затем членам съемочной группы давали указание приглашать их за кулисы.

«И он [Лето] разговаривал с ними в своей гримерной. Что происходило дальше, я не могу сказать», — рассказывает Брэд Би-би-си.

Еще один мужчина, работавший с группой, которого мы назовем Саймоном, говорит, что в какой-то момент к Лето в дом, где работала группа, обычно заходили две девушки в день.

«Наивная и уязвимая»

Женщина, которую мы назовем Кларой, утверждает, что впервые вступила в половую связь с Лето, когда ей было 17 лет — а ему было 34 — в его доме в Калифорнии.

«Он сказал мне: „Я хочу, чтобы ты называла меня папочкой“. И это было либо притворяться маленькой девочкой, либо „моя маленькая девочка“», — рассказывает она Би-би-си.

Клара говорит, что в том возрасте она была «такой наивной и уязвимой» и не имела представления о том, насколько «нормальным» было такое поведение во взрослых отношениях.

«Только со временем я все больше и больше осознавала, насколько это было на самом деле страшно», — говорит она.

По ее словам, один из знакомых Лето, мужчина за 40, подошел к ней от имени музыканта и взял ее номер телефона, когда она находилась за кулисами концерта группы Thirty Seconds to Mars в 2006 году.

Клара говорит, что помнит разговор с Лето о возрасте сексуального согласия в Калифорнии, поскольку ее отец в то время работал в правоохранительных органах.

«Он [Лето] просто отмахнулся от этого, как будто это не было для него большой проблемой», — говорит она.

По ее словам, они пошли к Лето домой и занялись сексом, пока ее подруга ждала в другой комнате. По словам Клары, это был первый из трех или четырех визитов в дом Лето.

Если взрослый вступает в половую связь с лицом, не достигшим возраста сексуального согласия в Калифорнии, это может квалифицироваться как уголовное преступление — изнасилование несовершеннолетней — и повлечь за собой тюремное заключение.

«Нет ни одного нормального мужчины за тридцать, который, глядя на подростка, подумал бы… что она была бы отличной партнершей», — говорит Клара.

«Я ничего не могла поделать»

Еще одна женщина рассказала Би-би-си, что ее встреча со звездой на музыкальном фестивале, когда ей было 14 лет, заставила ее вообще перестать ходить на концерты.

Тейлор говорит, что познакомилась с Лето вместе с матерью в 2005 году после того, как посмотрела выступление группы Thirty Seconds to Mars.

Группа предложила пообщаться с фанатами и раздать автографы, и подросток протянула Лето свою футболку для автографа — возможно, на рукаве или на животе, как она объясняет.

«Вместо этого он решил подписать мою футболку прямо на груди и сказал мне: „У тебя классная грудь“», — рассказывает Тейлор в документальном фильме.

«Он просил своего телохранителя отвести меня за кулисы, даже не спросив, хочу ли я туда идти», — продолжает она.

По ее словам, было «совершенно очевидно», что она подросток: она была очень низкого роста и в то время носила брекеты на зубах.

Тейлор говорит, что ее мать стала свидетельницей случившегося и высказала Лето все, что думала.

«Он посмотрел на нее и сказал: „Но грудь все равно классная“. Ему было просто все равно», — говорит Тейлор.

Эта встреча «действительно изменила мою жизнь… я ничего не могла поделать с тем, что со мной произошло».

Сексуальные телефонные звонки подросткам

Этта (это не ее настоящее имя) — одна из пяти женщин, рассказавших Би-би-си, что они получали от Лето странные и зачастую очень откровенные телефонные звонки. Четверо из них в то время были подростками.

По словам Этты, она познакомилась с Лето в шестнадцатилетнем возрасте, когда в 2014 году вместе с мамой зашла в модельное агентство в Лос-Анджелесе.

Этта говорит, что Лето проявил интерес к ее стремлению стать моделью и попросил адрес ее электронной почты, чтобы пригласить ее вместе с матерью на свою вечеринку по случаю вручения «Оскара».

«Он действительно написал мне по электронной почте, и очень быстро разговор по телефону перешел в сексуальную плоскость», — рассказывает она в документальном фильме.

Лето знал, что ей 16 лет, и задавал ей вопросы типа: «Ты девственница? Есть ли у тебя какие-то извращенные сексуальные предпочтения?» — и другие, более откровенные вопросы, вспоминает она. «Он по крайней мере один раз упомянул, что мы с ним когда-нибудь займемся сексом».

Этта вспоминает, что чувствовала себя «нервно», «тревожно» и «некомфортно», но говорит, что в том возрасте ей было трудно установить границы и сказать «нет».

Она рассказывает, что Лето спросил, может ли он передать ее номер своему другу, создав впечатление, что этот друг может стать полезным знакомым для ее карьеры — и она согласилась.

Затем этот друг, которого она знала по имени «Кристиан», часто звонил ей и предлагал сниматься в порно, говоря, что неважно, несовершеннолетняя она или нет, говорит Этта.

И «Кристиан», и Лето задавали ей похожие откровенные вопросы, говорит она, добавляя, что «не удивилась бы», если бы они оказались одним и тем же человеком.

Еще две из пяти женщин, утверждающих, что получали подобные звонки от Лето, говорят, что примерно в то же время им звонили и другие мужчины. Как и Этта, они также полагают, что эти мужчины могли быть Лето, играющим различные роли.

Этта говорит, что в 2016 году ей позвонил Лето и сообщил, что его адвокат хочет отправить ей соглашение о неразглашении (NDA). По его словам, адвокат был обеспокоен его отношениями с женщинами.

Этта говорит, что Лето «хихикнул» при этом, как будто это было смешно.

Она не подписала соглашение о неразглашении. Би-би-си ознакомилась с ним, а также с соответствующими текстовыми сообщениями и перепиской по электронной почте.