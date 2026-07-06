В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП.

Минувшей ночью полиция была уведомлена о дорожно-транспортном происшествии в селе Олишканы Шолданештского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что 27-летняя девушка, управлявшая мотоциклом и двигавшаяся по главной дороге населенного пункта, потеряла контроль над транспортным средством и врезалась в забор. В ходе проверки выяснилось, что у нее отсутствует водительское удостоверение.

В результате удара мотоциклистка получила множественные травмы и была доставлена в районную больницу Шолданешт, где была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила, управлять транспортом только при наличии соответствующей категории водительских прав и адаптировать скорость к дорожным условиям, чтобы предотвращать трагедии.