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6 Июля 2026, 10:02
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В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП

Минувшей ночью полиция была уведомлена о дорожно-транспортном происшествии в селе Олишканы Шолданештского района.

В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП.
В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП.

В ходе предварительного расследования установлено, что 27-летняя девушка, управлявшая мотоциклом и двигавшаяся по главной дороге населенного пункта, потеряла контроль над транспортным средством и врезалась в забор. В ходе проверки выяснилось, что у нее отсутствует водительское удостоверение.

В результате удара мотоциклистка получила множественные травмы и была доставлена в районную больницу Шолданешт, где была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила, управлять транспортом только при наличии соответствующей категории водительских прав и адаптировать скорость к дорожным условиям, чтобы предотвращать трагедии.

В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП

В Шолданештах 27-летняя мотоциклистка без прав попала в тяжелое ДТП

Источник
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