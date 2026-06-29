В Кишинёве пьяный водитель устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии.

По данным полиции, авария произошла около 01:40. Предварительное расследование установило, что водитель автомобиля Audi, в котором также находился 48-летний пассажир, потерял управление и врезался в припаркованный Ford, сообщает realitatea.md

От удара Audi отбросило на другой автомобиль Ford, который по инерции столкнулся с Toyota. Все три автомобиля были припаркованы вдоль проезжей части.

После аварии водитель покинул место происшествия, однако позже был задержан полицией.

Как сообщила пресс-секретарь полиции столицы Кристина Талпэ, тест на алкоголь показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате аварии пассажир Audi получил травмы и был доставлен в больницу.

Водитель задержан на 72 часа, по факту возбуждено уголовное дело.