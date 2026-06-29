theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
29 Июня 2026, 10:11
10 946
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве пьяный водитель устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии

В Кишинёве мужчина 42 лет был задержан на 72 часа после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил цепное ДТП на улице Соколень.

В Кишинёве пьяный водитель устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии.
В Кишинёве пьяный водитель устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии.

По данным полиции, авария произошла около 01:40. Предварительное расследование установило, что водитель автомобиля Audi, в котором также находился 48-летний пассажир, потерял управление и врезался в припаркованный Ford, сообщает realitatea.md

От удара Audi отбросило на другой автомобиль Ford, который по инерции столкнулся с Toyota. Все три автомобиля были припаркованы вдоль проезжей части.

После аварии водитель покинул место происшествия, однако позже был задержан полицией.

Как сообщила пресс-секретарь полиции столицы Кристина Талпэ, тест на алкоголь показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате аварии пассажир Audi получил травмы и был доставлен в больницу.

Водитель задержан на 72 часа, по факту возбуждено уголовное дело.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте