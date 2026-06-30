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30 Июня 2026, 22:50
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В Леовском районе 13-летний велосипедист погиб после столкновения с автомобилем

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Леовском районе, в результате которого погиб 13-летний подросток.

В Леовском районе 13-летний велосипедист погиб после столкновения с автомобилем.
В Леовском районе 13-летний велосипедист погиб после столкновения с автомобилем.

По предварительной информации, вечером 30 июня в полицию поступило сообщение об аварии на перекрестке региональной дороги G99 и местной дороги, соединяющей села Токиле-Рэдучаны и Томай. В ДТП участвовали автомобиль Citroen и велосипед, которым управлял 13-летний подросток.

В результате столкновения подросток получил крайне тяжелые травмы. Его доставили в районную больницу Леово, однако вскоре после госпитализации он скончался.

Водитель автомобиля прошел проверку на алкоголь — результат оказался отрицательным.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

Источник
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