В Леовском районе 13-летний велосипедист погиб после столкновения с автомобилем.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Леовском районе, в результате которого погиб 13-летний подросток.

По предварительной информации, вечером 30 июня в полицию поступило сообщение об аварии на перекрестке региональной дороги G99 и местной дороги, соединяющей села Токиле-Рэдучаны и Томай. В ДТП участвовали автомобиль Citroen и велосипед, которым управлял 13-летний подросток.

В результате столкновения подросток получил крайне тяжелые травмы. Его доставили в районную больницу Леово, однако вскоре после госпитализации он скончался.

Водитель автомобиля прошел проверку на алкоголь — результат оказался отрицательным.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.