22 Июня 2026, 13:00
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В Кишинёве подросток на мотоцикле врезался в BYD: его доставили в больницу
В Кишиневе накануне вечером, около 21:10, произошло ДТП на пересечении улиц Букурешть и А. Пушкина. На дороге столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
По предварительным данным полиции, 16-летний подросток, управлявший мотоциклом марки Kayo, врезался в автомобиль BYD, за рулем которого находился 37-летний мужчина, пишет rupor.md
В результате удара несовершеннолетний получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
Состояние пострадавшего уточняется, врачи проводят необходимые медицинские процедуры.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии и причины столкновения.