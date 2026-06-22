В Кишинёве подросток на мотоцикле врезался в BYD: его доставили в больницу

В Кишиневе накануне вечером, около 21:10, произошло ДТП на пересечении улиц Букурешть и А. Пушкина. На дороге столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

В Кишинёве подросток на мотоцикле врезался в BYD: его доставили в больницу.