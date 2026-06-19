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19 Июня 2026, 09:20
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В Рышканском районе полицейские всю ночь искали четверых детей

Дети в возрасте 10 и 13 лет, пропавшие вечером после прогулки в парке села Шаптебань, были найдены утром живыми и невредимыми.

В Рышканском районе полицейские всю ночь искали четверых детей.
В Рышканском районе полицейские всю ночь искали четверых детей.

По данным полиции, ночью родственник одного из детей сообщил об их пропаже, после чего был объявлен сигнал тревоги и задействованы все силы для поисков. К операции подключились сотрудники Инспектората полиции Рышкан и другие подразделения.

После нескольких часов поисков, около 07:00 утра, дети были обнаружены между населенными пунктами Шаптебань и Каменка (район Глодяны).

Правоохранительные органы уточнили, что несовершеннолетние не стали жертвами преступления и находятся в хорошем состоянии здоровья.

Полиция поблагодарила всех участников поисковой операции и призвала родителей внимательнее следить за местонахождением детей и поддерживать с ними постоянную связь, чтобы предотвращать подобные ситуации.

Источник
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