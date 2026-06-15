15 Июня 2026, 16:17
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В Страшенах нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего в мае
По данным полиции, тело молодого человека с признаками удушения нашли в лесополосе за пределами муниципия Страшены. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Молодой человек пропал 18 мая. Он ушел из дома в неизвестном направлении, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. 26 мая полиция обратилась к гражданам за помощью в поисках, сообщает rupor.md
Обстоятельства смерти устанавливаются.