В Страшенах нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего в мае.

Молодой человек пропал 18 мая. Он ушел из дома в неизвестном направлении, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. 26 мая полиция обратилась к гражданам за помощью в поисках, сообщает rupor.md

Обстоятельства смерти устанавливаются.