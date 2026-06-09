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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 21:21
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После отставки Влада Цуркану ТRМ начала поиск нового руководителя общественного вещателя

Наблюдательный совет общественной компании «Телерадио-Молдова» объявил конкурс на должность генерального директора после отставки Влада Цуркану 18 мая.

После отставки Влада Цуркану ТRМ начала поиск нового руководителя общественного вещателя.
После отставки Влада Цуркану ТRМ начала поиск нового руководителя общественного вещателя.

Согласно регламенту, новый генеральный директор будет назначен на семилетний срок без права повторного избрания. Претенденты должны иметь гражданство Республики Молдова, высшее образование по соответствующему профилю и не менее пяти лет управленческого опыта, передает rupor.md

Среди обязательных требований — отсутствие неснятой судимости, безупречная репутация и отсутствие политической принадлежности в течение последних двух лет. Кандидаты также не должны иметь судимостей за коррупционные преступления или судебных запретов на занятие руководящих должностей.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы, удостоверяющие личность, дипломы об образовании, концепцию развития компании на ближайшие семь лет, а также декларации и документы, подтверждающие соответствие требованиям должности.

Приём заявок продлится до 10 июля, 17:00. Документы можно подать как в центральный офис ТРМ, так и в электронном формате по адресу, указанному в официальном объявлении. Неполные или поданные после установленного срока досье рассматриваться не будут.

Влад Цуркану, возглавлявший компанию с декабря 2021 года, объявил об отставке на фоне общественного резонанса после финала Eurovision Song Contest 2026. Поводом для споров стали оценки, выставленные молдавским жюри представителю Румынии.

До назначения нового генерального директора Влад Цуркану продолжит исполнять обязанности руководителя компании.

Источник
rupor.md logorupor
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