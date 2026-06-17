Мать пропавшей школьницы требует наказать виновных: Ее накачали наркотиками и похитили.

Мать 15-летней Софии, которая по дороге в Кишинёв села в попутную машину, после чего исчезла и была найдена только вечером, заявила, что расследование по делу её дочери фактически не продвигается.

Женщина считает, что тогда ее дочь похитили, сообщает unimedia.info

«В полицию меня вызвали только для ознакомления с показаниями Софии, которые она давала в специальных условиях, и с результатами судебно-медицинской экспертизы. И всё. Моего ребёнка похитили. Она меня не обманывает и не имеет причин лгать», — рассказала Диана в программе Verdict с адвокатом Дорином Подлисником.

«Она приехала в Кишинёв на Северный автовокзал, оттуда должна была добраться до Центрального автовокзала, чтобы сесть на маршрутку до Криулян, но так туда и не дошла», — рассказала мать девушки.

Вечером Софию привёз домой знакомый парень, с которым она ранее, по совету матери, прекратила общение.

«Волосы были растрёпаны, в них была жвачка. Возле носа была засохшая кровь. Она с трудом могла связать два слова. Смотрела странно, не понимала, что происходит и где она находится. Но когда я спросила, узнаёт ли она меня, ответила: "Да, ты моя мама". Лицо было красным, она жаловалась на боль в животе и сонливость, была очень возбуждена, говорила: "Оставь меня в покое". Она утверждала, что не помнит, где была и как оказалась дома», — вспоминает женщина.

По её словам, парень сообщил, что нашёл Софию возле Пересечино, когда она бежала вдоль дороги.

«Он сказал, что увидел публикацию о её исчезновении в Facebook и поехал искать её на машине», — рассказала мать.

После возвращения дочери Диана вызвала скорую помощь и полицию.

«Скорая приехала более чем через 45 минут. Ей измерили давление, сахар и спросили, зачем их вообще вызвали. Они не видели необходимости в госпитализации», — сказала женщина.

Парень, который привёз Софию домой, был ей знаком.

«Он из соседнего села. Раньше приходил в школу на волейбольные тренировки. Так они и познакомились. Ему 16 лет. Он говорил, что хочет дружить с Софией. Она сказала ему свой возраст, но он уверял, что ничего плохого не замышляет. Настаивал на знакомстве со мной. Всё выглядело нормально, никаких подозрений у меня не возникло».

Сама София помнит только разговор с матерью около восьми часов утра и то, что уснула в попутной машине.

«Она рано встала и задремала. Когда проснулась, пассажирки, сидевшей на заднем сиденье, уже не было».

Позже девушка рассказала матери, что на автовокзале её уже ждали неизвестные.

«Её ожидали какие-то люди и сказали сесть к ним в машину. Они угрожали ей: "Если не сядешь, твоя мама и братья окажутся в опасности". Она говорила, что не знает этих людей, но они называли подробности о нашей семье, которые знали только близкие. Это были двое мужчин. Они сказали: "Ты поедешь с нами". Думаю, из-за страха она не просила помощи. Один из мужчин дал ей бутылку воды. После того как она выпила, ей захотелось рвать. Затем появилась сильная сонливость, и она уснула. Я предполагаю, что в воду подмешали наркотики».

Диана считает, что случившееся могло быть местью.

«В какой-то момент мы с Софией решили прекратить её общение с этим парнем. Это было её желание. В марте я встретилась с ним в Криулянах и попросила больше не беспокоить Софию. После этого его мать позвонила мне, а затем приехала домой выяснять отношения. Сам парень шантажировал свою мать, угрожая причинить себе вред, если я буду против их общения. София плакала и спрашивала: "Что мне делать, мама? Если он что-то с собой сделает, я буду чувствовать себя виноватой?" В итоге мы договорились, что на какое-то время он оставит её в покое».

По словам женщины, в день исчезновения она сама звонила этому молодому человеку.

«Я спросила, знает ли он что-нибудь и не общаются ли они тайно. Он всё отрицал и сказал, что заблокировал её везде».

После инцидента с исчезновением София столкнулась с травлей в школе.

«Каждый день дети обсуждали её за спиной, хотя она всё слышала. Однажды на улице её остановила женщина с маленьким ребёнком и сказала: "Ты опозорила всю страну, тебя показывали в Интернете"».

На вопрос, чего она добивается от правоохранительных органов, мать ответила:

«Я хочу, чтобы были наказаны те, кто её накачал наркотиками и похитил. Пока что меня только ознакомили с показаниями Софии и результатами экспертизы».

По мнению женщины, расследование ведётся необъективно.

«Им проще придерживаться версии, что виновата сама София. В соцсетях писали, будто она добровольно поехала к этому парню и заранее планировала не возвращаться домой».

Однако Диана уверена, что её дочь не поехала добровольно туда, где, по версии следствия, провела весь день.

«Она никогда меня не обманывала. Чтобы совершить что-то подобное, нужно всё заранее продумать и иметь смелость. Если бы она поехала по собственной воле, обязательно позвонила бы мне. До сих пор не найден её телефон, вещи, продукты, которые передала бабушка, и деньги, которые дал отец. При этом парень, который привёз её домой, говорил полицейскому, что телефон находится в её сумке. Откуда он это знал — я не понимаю. София сказала мне, что версия полиции не соответствует действительности и что у неё нет причин лгать».

Напомним, 17 апреля 15-летнюю девушку искали родственники и полиция после её исчезновения по дороге из Сингурен в Кишинёв. Последний раз она выходила на связь из Оргеева, сообщив по телефону, что находится в попутной машине. После этого её телефон был отключён.

Позже появилась информация, что девушку нашли на обочине дороги со следами избиения.

Однако в дальнейшем Генеральный инспекторат полиции сообщил, что судебно-медицинская экспертиза не выявила на теле несовершеннолетней следов физического или сексуального насилия.

По версии полиции, 15-летняя девушка весь день находилась в компании своего знакомого, который затем привёз её домой и дал правоохранителям ложные показания о месте, где якобы её обнаружил.