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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 12:23
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В Риме задержали гражданина Молдовы за нападение на бригаду скорой помощи

В Риме задержали 40-летнего гражданина Молдовы, который напал на медиков, прибывших для оказания ему помощи.

В Риме задержали гражданина Молдовы за нападение на бригаду скорой помощи.
В Риме задержали гражданина Молдовы за нападение на бригаду скорой помощи.

Инцидент случился после полуночи. Очевидцы вызвали экстренные службы, заметив на тротуаре мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет rupor.md

Когда бригада скорой помощи прибыла на место, 40-летний мужчина внезапно набросился на 39-летнего врача и 32-летнего медбрата. Нападавшего задержали прибывшие по вызову карабинеры мобильного подразделения. Пострадавшие медики были доставлены в поликлинику, где им оказали помощь, после чего врачи выписали их без необходимости длительного лечения.

Задержанный не имеет постоянного места жительства в Италии. В настоящее время он находится в распоряжении суда, где проходит ускоренное судебное разбирательство по делу о причинении телесных повреждений медицинскому персоналу.

Источник
rupor.md logorupor
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