Гражданин Молдовы осужден в Италии: избил жену за то, что она «слишком молчаливая».

44-летний гражданин Молдовы, проживающий в Италии, приговорён к шести месяцам тюремного заключения за то, что ударил свою жену по лицу во время ссоры. Мужчина объяснил свой поступок тем, что женщина была «слишком молчаливой».

Суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и обязал оплатить судебные издержки и компенсацию потерпевшей, пишет unimedia.info со ссылкой на rotalianul.com

Как сообщается, и муж, и жена являются гражданами Республики Молдова, обоим по 44 года. Инцидент произошёл 3 декабря 2024 года в населённом пункте Коппаро, провинция Феррара, регион Эмилия-Романья.

По данным следствия, между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина вела себя сдержанно и мало общалась. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену ладонью по лицу, причинив травмы, потребовавшие десяти дней лечения.

На допросе обвиняемый оправдал свой поступок словами: «Я сделал это, потому что она слишком молчаливая».

Помимо обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, прокуратура предъявила ему также обвинение в угрозах — он угрожал жене убийством. Однако суд прекратил производство по этой части обвинения, поскольку потерпевшая не подала соответствующего заявления для продолжения процедуры.

За преступление в виде нанесения тяжких телесных повреждений суд первой инстанции приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Кроме того, он обязан оплатить судебные издержки и выплатить компенсацию жене.