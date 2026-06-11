11 Июня 2026, 19:56
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В результате ДТП в Кишиневе пострадала девочка
Девочка была доставлена в больницу после столкновения спецавтомобиля и автобуса в столичном секторе Телецентр.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, за рулём автомобиля марки GAZ находился 55-летний мужчина. Автобусом Isuzu управлял 60-летний водитель, передает realitatea.md
«В результате столкновения несовершеннолетняя получила травмы. Её забрала бригада скорой помощи и доставила в больницу», — уточнила Светлана Скрипник.