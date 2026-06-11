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realitatea.md logorealitatea
11 Июня 2026, 19:56
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В результате ДТП в Кишиневе пострадала девочка

Девочка была доставлена в больницу после столкновения спецавтомобиля и автобуса в столичном секторе Телецентр.

В результате ДТП в Кишиневе пострадала девочка.
В результате ДТП в Кишиневе пострадала девочка.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, за рулём автомобиля марки GAZ находился 55-летний мужчина. Автобусом Isuzu управлял 60-летний водитель, передает realitatea.md

«В результате столкновения несовершеннолетняя получила травмы. Её забрала бригада скорой помощи и доставила в больницу», — уточнила Светлана Скрипник.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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