Девочка едва не утонула в бассейне: волосы застряли в системе водоотведения.

Несовершеннолетняя была в шаге от утопления в бассейне развлекательного комплекса после того, как ее волосы, предположительно, застряли в системе водоотведения, расположенной под детской горкой.

Информация появилась в TikTok, где были опубликованы кадры и свидетельства женщины, которая утверждает, что стала свидетельницей всей сцены. По ее словам, ребенок оставался под водой, и спасатель вытащил его без сознания, передает realitatea.md

Девочка не могла всплыть на поверхность после того, как его волосы застряли в системе фильтрации. Другие дети пытались освободить ее, но безуспешно, и им пришлось вызвать спасателя.

«Спасателю с трудом удалось вытащить ее. Девочка была без сознания, у нее были синяки. Вызвали скорую помощь, и врачи несколько минут пытались ее реанимировать», — сказала женщина.

Свидетельница утверждает, что немедленно покинула комплекс со своими детьми и говорит, что она в шоке от произошедшего. Она обвиняет администрацию комплекса в отсутствии элементарных мер безопасности на детских горках и выражает надежду, что семья девочки привлечет администрацию комплекса к ответственности.

После того, как видео появились в TikTok, несколько родителей обратили внимание на меры безопасности в бассейнах и аквапарках. Одна мать рассказала, что стала свидетельницей аналогичного инцидента в Турции, и призывает родителей собирать длинные волосы своих детей в пучок перед тем, как войти в воду или воспользоваться горками, чтобы снизить риск подобных несчастных случаев.

На данный момент администрация комплекса и власти не предоставили официальной информации об обстоятельствах инцидента или состоянии здоровья девочки.



