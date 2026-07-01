1 Июля 2026, 20:46
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В ДТП в Кишиневе столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадул-луй-Водэ в Кишиневе. Информацию подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Кристина Талпэ.
Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что автомобиль Hyundai, которым управлял мужчина, получил боковой удар от транспортного средства Ford, за рулем которого был 22-летний водитель, передает realitatea.md
В результате столкновения водитель Hyundai получил травмы, его госпитализировала бригада скорой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции документируют происшествие и устанавливают все обстоятельства ДТП.