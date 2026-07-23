В результате аварии в столице один человек попал в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Николае Милеску-Спэтару и Вадул-луй-Водэ в Кишиневе, вызвав сильные пробки.

По данным полиции, в результате столкновения 34-летний мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, передает rupor.md

Авария произошла сегодня, 23 июля, с участием автомобилей Renault и Toyota. Точные обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам.