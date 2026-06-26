В Кишиневе из-за экстремальной жары начали поливать дороги водой из городской шахты.

Власти Кишинева вывели на улицы спецтехнику для охлаждения дорожного покрытия в пиковые часы зноя.

Эта мера необходима, чтобы защитить дорожное полотно от деформации и снизить уровень пыли в воздухе, пояснили в мэрии, передает rupor.md

Главная цель регулярного полива проезжей части — спасти асфальт от ускоренного разрушения из-за экстремально высоких температур. Муниципальные специалисты поясняют, что когда трасса сильно нагревается под солнцем, дорожное покрытие теряет свою прочность. В результате на дорогах, особенно на магистралях с интенсивным движением автомобилей, могут быстро появляться глубокие трещины и колеи. Дополнительным плюсом такой процедуры является то, что влажный асфальт помогает прибивать к земле дорожную пыль, которую поднимают машины.

Для этих работ городские службы используют исключительно техническую воду, которую берут из подземных галерей предприятия «Шахта Кишинева». В мэрии подчеркивают, что такая схема позволяет проводить полноценную очистку и содержание улиц, вообще не затрагивая запасы питьевой воды муниципального водопровода. Проливка проезжей части будет идти в постоянном режиме на протяжении всего жаркого периода, а график выездов техники специалисты на местах будут корректировать в зависимости от текущей погоды.

Спецрежим работы коммунальщиков ввели из-за того, что Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на конец июня 2026 года оранжевый и красный коды метеоопасности. По прогнозам синоптиков, в этот период республика окажется во власти мощной волны тепла: дневная температура воздуха в большинстве районов и в столице будет подниматься до экстремальных +39…+41 °C.