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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 12:26
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В Кишинёве появилась карта учебных заведений EduMap

Родители в Кишинёве теперь могут получать информацию обо всех образовательных учреждениях города через онлайн-платформу EduMap, запущенную Главным управлением образования, молодёжи и спорта.

В Кишинёве появилась карта учебных заведений EduMap.
В Кишинёве появилась карта учебных заведений EduMap.

Платформа объединяет в одном месте актуальные и проверенные данные о школах, детских садах, спортивных центрах и внешкольных учреждениях столицы. Для каждого заведения создан отдельный профиль с контактной информацией, включая адрес и телефон, пишет rupor.md

Также пользователи могут оставлять отзывы на основе собственного опыта, а встроенная интерактивная карта позволяет искать учреждения по типу, расположению и оценкам. При включённой геолокации можно увидеть ближайшие учебные заведения.

По словам муниципальных властей, EduMap призвана стать официальным источником информации и инструментом прозрачной обратной связи, который поможет повысить качество образовательных услуг.

Источник
rupor.md logorupor
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