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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 15:04
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Полиция Кишинева установила личность водителя, нарушившего ПДД

Столичная полиция привлекла к ответственности водителя, устроившего опасную езду на дорогах города. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, опубликованный в социальных сетях.

Полиция Кишинева установила личность водителя, нарушившего ПДД.
Полиция Кишинева установила личность водителя, нарушившего ПДД.

Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности (НИОБ), инцидент произошел 25 июня на проспекте Ренаштерий Национале. На кадрах видно, как водитель автомобиля марки BYD грубо нарушает Правила дорожного движения, передает rupor.md

Сотрудники патрульной службы Кишинева установили личность нарушителя. Им оказался 26-летний мужчина. В отношении него составлен протокол за агрессивное поведение в процессе дорожного движения.

Правоохранители напоминают, что подобное поведение на дороге ставит под угрозу безопасность всех участников движения и влечет за собой строгую законную ответственность. Полиция также поблагодарила граждан, которые фиксируют подобные нарушения и помогают делать дороги безопаснее.

Источник
rupor.md logorupor
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