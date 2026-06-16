16 Июня 2026, 14:39
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В Резинском районе отец нашёл свою 15-летнюю дочь повешенной
Трагедия произошла сегодня, около 11:20, в селе Мешены Резинского района — 49-летний мужчина обнаружил свою 15-летнюю дочь повешенной на ветке дерева в саду.
Мужчина сразу же вызвал полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, пишет pulsmedia.md
При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти, кроме следов удушения, не обнаружено. Правоохранители рассматривают произошедшее как самоубийство.
Сотрудники Инспектората полиции Резины возбудили уголовное дело. В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства трагедии и причины, толкнувшие подростка на этот шаг.