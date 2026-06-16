В Резинском районе отец нашёл свою 15-летнюю дочь повешенной

Трагедия произошла сегодня, около 11:20, в селе Мешены Резинского района — 49-летний мужчина обнаружил свою 15-летнюю дочь повешенной на ветке дерева в саду.

В Резинском районе отец нашёл свою 15-летнюю дочь повешенной.