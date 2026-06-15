Мать девочки, погибшей от удара током в парке, два года добивается справедливости.

Несмотря на длительное расследование, по словам семьи, окончательного ответа о виновных до сих пор нет, сообщает unimedia.info

В интервью проекту Life MD Documentary Татьяна призналась, что боль утраты не утихает.

«Я никогда не думала, что мне придётся хоронить своего ребёнка. Я вспоминаю её каждый день. Моя жизнь остановилась. Я не знаю, что делать дальше и как жить», — говорит женщина.

По её словам, трагедия разрушила жизнь всей семьи.

«Я хочу спросить людей, виновных в смерти моего ребёнка: если бы там были их дети и они погибли, что бы они чувствовали? Когда знаешь, что не сделал свою работу до конца...»

В день трагедии Татьяна находилась на работе, а дети были с бабушкой.

«За полчаса до случившегося я позвонила и сказала: „Поднимайтесь ко мне, я получила зарплату и хочу купить детям что-нибудь“».

Бабушка отправилась с внуками в парк. Из-за жары дети играли под деревьями. В какой-то момент Дарья и шестилетний мальчик внезапно упали на землю после контакта с электрическим током возле осветительной опоры.

О произошедшем женщине сообщила её мать.

«В 19:48 мама позвонила мне в панике и сказала: „Дарья упала и не поднимается“. Я спрашивала, что случилось, но она не знала. Сказала только, что дочь вырвало и она ещё дышит».

По словам Татьяны, позже выяснилось, что первым удар током получил мальчик, а Дарья схватила его за руку и также попала под действие электричества.

«Я спросила младшего сына: „Саша, что ты видел?“ Он сказал, что Дарья и мальчик упали. Дарья не двигалась, только открывала рот. Наверное, хотела позвать на помощь».

Трагедия тяжело сказалась на младшем брате погибшей девочки.

«Дарья не выходит у него из головы уже два года. Он постоянно её вспоминает. Мой сын замкнулся в себе и будто остановился в развитии».

Уголовное дело было возбуждено 19 июля 2024 года по статье о вводе в эксплуатацию энергетических объектов в ненадлежащем состоянии.

Адвокаты семьи считают, что ответственность могут нести не только исполнители работ, но и структуры, которые принимали объект и отвечали за его эксплуатацию.

Первичная экспертиза не дала исчерпывающих ответов, поэтому защита настояла на проведении дополнительного исследования.

31 марта 2025 года были представлены результаты повторной технической экспертизы. Согласно заключению специалистов, причиной трагедии стала неисправная электрическая система. Кабели оказались повреждены, а изоляция не обеспечивала необходимой защиты.

Эксперты установили, что ток попадал на металлические конструкции парка, создавая смертельную опасность для посетителей.

В отчёте также говорится о серьёзных нарушениях при монтаже и эксплуатации системы освещения. Были выявлены проблемы с заземлением, ненадлежащая защита проводов и некачественные электрические соединения.

Специалисты пришли к выводу, что система длительное время не обслуживалась должным образом.

«Если бы требования безопасности соблюдались, трагедии можно было избежать», — говорится в заключении экспертов.

Татьяна до сих пор помнит момент возле машины скорой помощи.

«Я увидела скорую, открыла дверь, но там был другой ребёнок. Мне сказали, что моя дочь в другой машине. Меня не пустили внутрь. Я только видела монитор. Потом двери закрылись и скорая уехала. Я не понимала, что происходит. Перед глазами пронеслась вся жизнь».

Через несколько месяцев после трагедии женщина уехала работать за границу.

По её словам, причиной стали не только финансовые трудности, но и тяжёлое психологическое состояние.

«Подруга сказала мне, что с каждым днём мне становится всё хуже и мне нужно сменить обстановку».

В январе 2026 года умерла бабушка Дарьи.

Родные уверены, что трагедия серьёзно подорвала её здоровье.

«Мама постоянно винила себя. Я говорила ей, что она ни в чём не виновата. Никто не знал, что там была такая опасность».

Сегодня Татьяна считает, что расследование намеренно затягивается.

«За два года виновных можно было найти десять тысяч раз. Но складывается впечатление, что всё специально тормозят и тянут время. Для этого есть причина».

Её адвокат Александр Руссу сообщил, что защита просила передать дело другому прокурору.

«Мы обратились в прокуратуру с просьбой изъять дело у нынешнего прокурора, поскольку видим признаки затягивания расследования. Однако получили отказ».

В настоящее время обвиняемыми проходят два человека — владелица компании и её сотрудник, отвечавшие за техническое обслуживание электрической системы.

Они находятся на свободе и продолжают проходить по делу в качестве обвиняемых.

При этом защита семьи считает, что круг возможных виновных значительно шире.

«Мать девочки не требует наказать кого попало. Она хочет узнать правду и добиться ответственности действительно виновных лиц», — отметил адвокат.

По его словам, остаются вопросы к организациям и должностным лицам, отвечавшим за обслуживание парка в 2024 году.

Запросы, направленные в мэрию Кишинёва и претуру сектора Ботаника, пока остаются без ответа.

Сама Татьяна признаётся, что до сих пор не может смириться с потерей дочери.

«Когда вижу девочку в похожей одежде, мне кажется, что это моя дочь идёт из школы. Один ребёнок жив, другой — мёртв. И я не знаю, как жить дальше».