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13 Июля 2026, 10:29
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Полиция: Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум людям

В ходе следственных действий правоохранители предварительно установили, что обнаруженные останки принадлежат двум людям, один из которых — женщина.

Полиция: Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум людям.
Полиция: Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум людям.

Поскольку найдены не все части тел, их идентификация в настоящее время затруднена, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если у вас есть родственники, друзья или знакомые, которые пропали без вести в течение последних двух месяцев, и об этом еще не сообщалось в полицию, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и личности погибших. Водолазы ведут поиски остальных частей тел, а судебно-медицинские эксперты должны установить пол второго погибшего и другие важные детали.

Полиция: Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум людям

Источник
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