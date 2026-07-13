Полиция: Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум людям.

В ходе следственных действий правоохранители предварительно установили, что обнаруженные останки принадлежат двум людям, один из которых — женщина.

Поскольку найдены не все части тел, их идентификация в настоящее время затруднена, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если у вас есть родственники, друзья или знакомые, которые пропали без вести в течение последних двух месяцев, и об этом еще не сообщалось в полицию, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и личности погибших. Водолазы ведут поиски остальных частей тел, а судебно-медицинские эксперты должны установить пол второго погибшего и другие важные детали.