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rupor.md logorupor
25 Июля 2026, 15:30
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В лесопарковой зоне Кишинева обнаружено тело мужчины

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти.

В лесопарковой зоне Кишинева обнаружено тело мужчины.
В лесопарковой зоне Кишинева обнаружено тело мужчины.

В лесопарковой зоне столичного сектора Рышкановка обнаружили тело 55-летнего мужчины, пишет rupor.md 

По предварительным данным судмедэксперта, видимых признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Полиция рассматривает версию самоубийства.

«Полиция была уведомлена вчера около 15:55 после того, как в лесопарковой зоне столичного сектора Рышкановка был обнаружен человек без сознания. Прибывшие на место правоохранители обнаружили бездыханное тело 55-летнего мужчины. Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, на теле жертвы не было выявлено видимых признаков насильственной смерти. Полицейские рассматривают версию самоубийства. Точные обстоятельства инцидента и причина смерти будут установлены в ходе расследования», — сообщила для UNIMEDIA пресс-офицер управления полиции Кишинева Кристина Талпэ.

Источник
rupor.md logorupor
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