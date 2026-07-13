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13 Июля 2026, 11:07
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Останки тела, найденные вчера в озере в Данченах, были привязаны к кирпичу

Полиция продолжает расследование и устанавливает личность погибшего.

Из озера в Данченах вытащили человеческую ногу, привязанную к кирпичу.
Из озера в Данченах вытащили человеческую ногу, привязанную к кирпичу.

Напомним, 12 июля в Службу 112 обратился рыбак, который сообщил о подозрительной находке в водоеме. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила несколько частей человеческого тела.

К расследованию были привлечены сотрудники Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз, судебно-медицинский эксперт и следователи.

Правоохранители также призвали граждан, у которых давно пропали родственники, но об их исчезновении не сообщалось в полицию, обратиться в органы для содействия в установлении личности погибшего.

Источник
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