В Приднестровье в реке утонул 63-летний мужчина.

В приднестровском селе Глиное в реке Турунчук утонул 63-летний местный житель после домашнего застолья с женой и приятелем.

Компания отправилась искупаться в несанкционированном месте. По предварительным данным, причиной гибели сельчанина стало утопление, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, передает rupor.md

Во время купания женщина заметила, что ее супруг лежит в воде лицом вниз в неестественной позе. Вместе с товарищем они быстро вытащили мужчину на берег и попытались привести его в чувство, однако первая помощь не помогла. Прибывшие на место вызова врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.