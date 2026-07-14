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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 22:35
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В Приднестровье в реке утонул 63-летний мужчина

В приднестровском селе Глиное в реке Турунчук утонул 63-летний местный житель после домашнего застолья с женой и приятелем.

В Приднестровье в реке утонул 63-летний мужчина.
В Приднестровье в реке утонул 63-летний мужчина.

Компания отправилась искупаться в несанкционированном месте. По предварительным данным, причиной гибели сельчанина стало утопление, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, передает rupor.md

Во время купания женщина заметила, что ее супруг лежит в воде лицом вниз в неестественной позе. Вместе с товарищем они быстро вытащили мужчину на берег и попытались привести его в чувство, однако первая помощь не помогла. Прибывшие на место вызова врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник
rupor.md logorupor
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