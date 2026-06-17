Приднестровье продлило режим ЧП в экономике.

Чрезвычайное положение в экономике Приднестровья продлено до 17 июля включительно. Решение единогласно принял так называемый Верховный Совет на внеочередном заседании, утвердив указ Вадима Красносельского..

По данным непризнанных властей региона, сохранение режима ЧП необходимо для предотвращения гуманитарного кризиса и поддержания социальной стабильности до нормализации экономической ситуации, пишет bani.md

В Тирасполе утверждают, что трудности вызваны внешними факторами — сокращением поставок газа, давлением на местные предприятия и проблемами в банковском секторе. Это привело к снижению налоговых поступлений.

Режим ЧП позволяет оперативно реагировать на изменения в энергетике и перераспределять финансы без длительных процедур. Руководство региона уже сократило или приостановило ряд программ развития и расходы ведомств, чтобы обеспечить выплаты пенсий, зарплат и социальных пособий.

Власти также заявляют, что жители помогают снизить нагрузку на бюджет через пожертвования в Фонд социальной поддержки «Вместе». По их данным, организации, предприятия и граждане перечислили в фонд более 146 миллионов приднестровских рублей.

Из них более 30 миллионов уже направлены на закупку лекарств, пенсии и пособия, а также на содержание детских домов, интернатов и других соцучреждений.