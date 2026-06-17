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bani.md logobani
17 Июня 2026, 13:40
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Приднестровье продлило режим ЧП в экономике

Чрезвычайное положение в экономике Приднестровья продлено до 17 июля включительно. Решение единогласно принял так называемый Верховный Совет на внеочередном заседании, утвердив указ Вадима Красносельского..

Приднестровье продлило режим ЧП в экономике.
Приднестровье продлило режим ЧП в экономике.

По данным непризнанных властей региона, сохранение режима ЧП необходимо для предотвращения гуманитарного кризиса и поддержания социальной стабильности до нормализации экономической ситуации, пишет bani.md

В Тирасполе утверждают, что трудности вызваны внешними факторами — сокращением поставок газа, давлением на местные предприятия и проблемами в банковском секторе. Это привело к снижению налоговых поступлений.

Режим ЧП позволяет оперативно реагировать на изменения в энергетике и перераспределять финансы без длительных процедур. Руководство региона уже сократило или приостановило ряд программ развития и расходы ведомств, чтобы обеспечить выплаты пенсий, зарплат и социальных пособий.

Власти также заявляют, что жители помогают снизить нагрузку на бюджет через пожертвования в Фонд социальной поддержки «Вместе». По их данным, организации, предприятия и граждане перечислили в фонд более 146 миллионов приднестровских рублей.

Из них более 30 миллионов уже направлены на закупку лекарств, пенсии и пособия, а также на содержание детских домов, интернатов и других соцучреждений.

Источник
bani.md logobani
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