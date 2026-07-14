Власти Приднестровья надеются приватизировать Бендерский речной порт

Власти Приднестровья не оставляют надежду удачно пристроить Бендерский речной порт. Объект в очередной раз будет выставлен на приватизацию. Владелец намерен выручить не менее 1,2 млн рублей (примерно $74,5 тыс.).

Приватизировать порт предполагается по индивидуальному проекту в 2026-2027 годах, соответствующие поправки будут включены в местную госпрограмму приватизации. Продается 100-процентный пакет (975 акций) акций ОАО «Бендерский речной порт», пишет logos-pres.md

Ранее в медийном пространстве Приднестровья появлялась информация, что порт работает над погашением задолженностей, в том числе – перед персоналом, над повышением зарплат и т.п. Судя по сведениям из открытых источников, основным видом деятельности структуры были работы по очистке русла Днестра и продажа песчано-илистой смеси.

В той же программе приватизации уже числится продажа 25% доли акций ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат». Акции завода продают с 2025 года.

Ожидается, что доходы от продажи обоих объектов составят почти 33,8 млн рублей (примерно $2 млн). Приватизация позволит «получить дополнительный источник средств на формирование доходов бюджета и создать условия для привлечения инвестиций», говорится в документе.