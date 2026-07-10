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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 15:02
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В Приднестровье погиб 10-летний ребенок: на него упали футбольные ворота

В одном из сёл Григориопольского района в Приднестровье погиб 10-летний мальчик, на которого упали незакрепленные футбольные ворота.

В Приднестровье погиб 10-летний ребенок: на него упали футбольные ворота.
В Приднестровье погиб 10-летний ребенок: на него упали футбольные ворота.

Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти пострадавшего, получившего тяжелый удар в область головы, передает rupor.md

Несчастный случай произошел на местном поле, куда спортивную металлическую конструкцию привезли всего за неделю до случившегося. Закрепить спортивный объект на грунте планировали только к предстоящим выходным.

После окончания игры мальчик запрыгнул на верхнюю перекладину ворот, используя ее вместо турника. Неукрепленная конструкция потеряла устойчивость и упала на ребенка, в результате чего он потерял сознание. Находившиеся рядом друзья самостоятельно сняли тяжелые ворота с пострадавшего и вызвали скорую помощь.

Местные врачи незамедлительно вызвали специализированную бригаду реанимобиля из Тирасполя. Несмотря на усилия медиков, спасти несовершеннолетнего не удалось. Инициировано расследование.

Источник
rupor.md logorupor
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