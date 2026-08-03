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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 15:27
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После массового отравления в пробах Radisson Blu Leogrand не обнаружили сальмонеллу

Radisson Blu Leogrand сообщил о завершении проверок, проведенных после июньской вспышки заболевания среди участников мероприятий в отеле.

После массового отравления в пробах Radisson Blu Leogrand не обнаружили сальмонеллу.
После массового отравления в пробах Radisson Blu Leogrand не обнаружили сальмонеллу.

Возбудителей кишечных инфекций не обнаружили ни у сотрудников, ни в исследованных продуктах и смывах с рабочих поверхностей, передает rupor.md

По данным администрации отеля, специалисты обследовали 67 сотрудников, исследовали 19 проб продуктов и 10 смывов с рабочих поверхностей. Все результаты оказались отрицательными или соответствовали установленным требованиям.

Представленные лабораторные документы подтверждают, что в исследованных образцах не выявили сальмонеллу. Показатели листерии, энтеробактерий и стафилококка находились в допустимых пределах.

На время расследования работу пищеблока приостановили. В помещениях провели дезинфекцию, санитарную обработку и озонирование. По информации отеля, власти разрешили возобновить его работу 21 июля.

Напомним, в конце июня сообщалось о 36 заболевших, включая одного ребенка. У 12 пациентов подтвердили заражение сальмонеллой серотипа Enteritidis.

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Источник
rupor.md logorupor
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