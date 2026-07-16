ANSA дает рекомендации гражданам, как избежать отравления мороженым в жару

В летние дни неправильное хранение мороженого может превратить его в опасный для здоровья продукт.

Как напоминает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA), из-за жары мороженое быстро тает и портится, поэтому покупать и хранить его нужно по строгим правилам, передает rupor.md

Главная опасность, уточняют в ANSA — повторная заморозка уже растаявшего мороженого, при которой в молочной смеси мгновенно размножаются бактерии. Чтобы защитить себя и близких, эксперты агентства советуют обращать внимание на внешний вид десерта и условия его продажи.

Вот ключевые правила безопасности, которые выделили специалисты ведомства:

Покупайте десерт только там, где есть холодильники. Избегайте сомнительных уличных прилавков без рабочего охлаждения.

Изучайте упаковку и этикетку. На обертке не должно быть повреждений, разрывов или потеков. Перед покупкой обязательно проверяйте срок годности и состав на наличие аллергенов.

Ищите следы таяния. Если пачка деформирована, а само мороженое стало неоднородным или покрылось крупными кристаллами льда, его замораживали повторно. Брать такой продукт нельзя.

Следите за чистотой уличных автоматов. При покупке весового мороженого или лакомства из фризера убедитесь, что продавец работает в перчатках, использует чистые ложки, а сама торговая точка выглядит опрятно.

Не тяните с заморозкой. После покупки сразу несите мороженое домой и кладите в морозильную камеру. Съедать его нужно сразу после того, как вы достали его из холодильника.

В агентстве напоминают, что внимательное отношение к деталям и чтение этикеток — это самый простой способ уберечь себя от пищевого отравления. Специалисты ANSA призывают граждан быть бдительными и делать осознанный выбор во время летних покупок.