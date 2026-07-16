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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 11:36
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ANSA дает рекомендации гражданам, как избежать отравления мороженым в жару

В летние дни неправильное хранение мороженого может превратить его в опасный для здоровья продукт.

ANSA дает рекомендации гражданам, как не отравиться мороженым в жару.
ANSA дает рекомендации гражданам, как не отравиться мороженым в жару.

Как напоминает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA), из-за жары мороженое быстро тает и портится, поэтому покупать и хранить его нужно по строгим правилам, передает rupor.md

Главная опасность, уточняют в ANSA — повторная заморозка уже растаявшего мороженого, при которой в молочной смеси мгновенно размножаются бактерии. Чтобы защитить себя и близких, эксперты агентства советуют обращать внимание на внешний вид десерта и условия его продажи.

Вот ключевые правила безопасности, которые выделили специалисты ведомства:

  • Покупайте десерт только там, где есть холодильники. Избегайте сомнительных уличных прилавков без рабочего охлаждения.

  • Изучайте упаковку и этикетку. На обертке не должно быть повреждений, разрывов или потеков. Перед покупкой обязательно проверяйте срок годности и состав на наличие аллергенов.

  • Ищите следы таяния. Если пачка деформирована, а само мороженое стало неоднородным или покрылось крупными кристаллами льда, его замораживали повторно. Брать такой продукт нельзя.

  • Следите за чистотой уличных автоматов. При покупке весового мороженого или лакомства из фризера убедитесь, что продавец работает в перчатках, использует чистые ложки, а сама торговая точка выглядит опрятно.

  • Не тяните с заморозкой. После покупки сразу несите мороженое домой и кладите в морозильную камеру. Съедать его нужно сразу после того, как вы достали его из холодильника.

В агентстве напоминают, что внимательное отношение к деталям и чтение этикеток — это самый простой способ уберечь себя от пищевого отравления. Специалисты ANSA призывают граждан быть бдительными и делать осознанный выбор во время летних покупок.

Источник
rupor.md logorupor
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