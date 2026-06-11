В Минэкологии опровергли заявления Костюка о новых сбросах в Днестр.

Так он прокомментировал публикацию депутата партии «Демократия дома» Василе Костюка о якобы новых сбросах загрязняющих веществ в реку, сообщает agora.md

Депутат заявил, что располагает «оперативной информацией» о сбросах в реку, однако не привёл конкретных доказательств и ограничился вопросами о происхождении пятен на поверхности воды.

В ответ Хаждер подчеркнул, что власти никогда не заявляли о полном демонтаже всех фильтров на Днестре. По его словам, после масштабного загрязнения реки в марте часть нефтепродуктов осела на берегах, в зонах с медленным течением и среди растительности.

Министр пояснил, что из-за колебаний уровня воды эти остатки периодически смываются вниз по течению, поэтому несколько фильтров продолжают работать для улавливания следов загрязнения и защиты экосистемы реки.

«Нет никаких причин для паники», — заявил Хаждер, добавив, что лабораторные анализы подтверждают хорошее качество воды, пригодной для потребления.

Напомним, в марте 2026 года после удара по энергетическому объекту в Украине в Днестр попало до 1,5 тонны технического масла из трансформаторов. Тогда на реке были обнаружены нефтяные пятна, а власти Молдовы ввели режим повышенной готовности и установили специальные фильтры для локализации загрязнения.