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3 Июня 2026, 13:44
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На Днестре обнаружили новые маслянистые пятна

Загрязнение реки обнаружили сегодня утром в Вадул-луй-Водэ.

На Днестре обнаружили новые маслянистые пятна.
На Днестре обнаружили новые маслянистые пятна.

Очевидец прислал видео в редакцию Point.md

Маслянистые пятна обнаружили сегодня утром в районе моста в Вадул-луй-Водэ.

Источник загрязнения неизвестен.

В марте Молдова столкнулась с загрязнением Днестра нефтепродуктами после российской атаки на украинскую ГЭС в Новоднестровске. Концентрация загрязняющих веществ в первые дни превышала допустимую норму в 40 раз. 

1 апреля министр окружающей среды Георге Хаждер, заявил, что кризис с загрязнением реки Днестр нефтепродуктами миновал, а ситуация находится под контролем. 


Источник
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