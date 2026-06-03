3 Июня 2026, 13:44
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На Днестре обнаружили новые маслянистые пятна
Загрязнение реки обнаружили сегодня утром в Вадул-луй-Водэ.
Очевидец прислал видео в редакцию Point.md
Маслянистые пятна обнаружили сегодня утром в районе моста в Вадул-луй-Водэ.
Источник загрязнения неизвестен.
В марте Молдова столкнулась с загрязнением Днестра нефтепродуктами после российской атаки на украинскую ГЭС в Новоднестровске. Концентрация загрязняющих веществ в первые дни превышала допустимую норму в 40 раз.
1 апреля министр окружающей среды Георге Хаждер, заявил, что кризис с загрязнением реки Днестр нефтепродуктами миновал, а ситуация находится под контролем.