В парламенте отклонили инициативы по борьбе с наводнениями и очистке реки Днестр.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча потребовал срочно заслушать министра окружающей среды Георге Хаждера. Он потребовал представления подробного отчета о выделенных финансовых средствах на очистку реки Днестр, используемых технических средствах, а также конкретных мерах, принятых для обеспечения населения питьевой водой, передает noi.md

Инициатива получила всего 33 голоса и была отклонена. Еще одно требование о заслушивании было подано лидером партии «Демократия дома» Василе Костюком, который попросил присутствия премьер-министра Александра Мунтяну на пленарном заседании.

Депутат запросил официальную информацию о масштабах ущерба, причиненного стихийным бедствием в Унгенском и Каларашском районах, а также о мерах поддержки пострадавших. В то же время Костюк обратился к парламентариям с призывом к солидарности.

«Пусть каждый выберет семью, пострадавшую от бедствия, чтобы помочь», — предложил Василе Костюк.

Предложение о встрече с премьер-министром также провалилось, набрав всего 32 голоса парламентариев. Еще одна инициатива исходила от депутата от ПСРМ Александра Односталко, который предложил подписать декларацию под названием «Парламент без дыма».

Эта тема вызвала ироничный ответ председателя парламента Игоря Гросу, который вмешался, сказав: «Проще говоря, без табака». Глава законодательного органа поддержал инициативу и призвал депутатов от всех фракций присоединиться к ней.

«Инициатива хорошая, я призываю всех курильщиков и некурящих подписать ее», — заявил Игорь Гросу.