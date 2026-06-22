В Приднестровье грабитель на электромопеде протащил 13-летнюю девочку 200 метров.

В одном из сёл Рыбницкого района в Приднестровье один из пассажиров электромопеда на ходу схватил сумку 13-летней девочки, из-за чего её протащило по дороге около 200 метров.

Как сообщают местные правоохранители, по факту ограбления с применением насилия заведено уголовное дело, а всех четверых парней, которые ехали на этом мопеде, уже арестовали, передает rupor.md

Сама история случилась 11 июня. Школьница гуляла с двумя подругами и подошла к компании знакомых. Рядом стоял электромопед, на котором сидели четверо молодых людей: 22-летний парень за рулем и трое подростков в качестве пассажиров. Когда мопед поехал, один из этих подростков резко схватил девочку за сумку-барсетку.

Девочка не смогла быстро освободиться от ремня сумки, а мопед не остановился. В результате её за собой тащило по асфальту около 200 метров, пока ремешок наконец не порвался.

Подруги помогли пострадавшей подняться и отвели в ближайший дом, где местные жители оказали ей первую помощь и вызвали родных. Позже 65-летний дедушка школьницы написал заявление в местный отдел внутренних дел. Местные службы сообщили, что девочка получила множественные ушибы и ссадины на руках и ногах. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.