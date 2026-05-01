theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Мая 2026, 07:36
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гросу: Российское гражданство для Приднестровья — попытка усилить армию РФ

Гражданство РФ является «приманкой», а Путин стремится восполнить нехватку военных на фронте, заявил председатель парламента Игорь Гросу после объявления об упрощении процедур получения гражданства для жителей Приднестровья.

Гросу: Российское гражданство для Приднестровья — попытка усилить армию РФ.
Гросу: Российское гражданство для Приднестровья — попытка усилить армию РФ.

Он назвал заявления лидера Приднестровья Вадима Красносельского о том, что Кишинёв якобы не предоставляет или лишает гражданства, «сказками про драконов», пишет rupor.md

По словам официального лица, большинство жителей Приднестровья уже документированы конституционными властями и имеют паспорта разных стран, включая молдавские, румынские, болгарские и российские.

«Не позволяйте себя обмануть диктатору. Он не имеет к вам никакого отношения. Он просто хочет восполнить то, чего ему не хватает на фронте. Посмотрите, сколько потерь. Сколько раненых. Больницы в России переполнены. Кроме того, это ещё и электоральная акция в контексте так называемых выборов», — заявил Игорь Гросу журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру предоставления гражданства жителям Приднестровского региона. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил, что решение Москвы является попыткой компенсировать нехватку потенциальных солдат. Аналогичные заявления сделала и президент Майя Санду.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте