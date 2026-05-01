Гросу: Российское гражданство для Приднестровья — попытка усилить армию РФ.

Он назвал заявления лидера Приднестровья Вадима Красносельского о том, что Кишинёв якобы не предоставляет или лишает гражданства, «сказками про драконов», пишет rupor.md

По словам официального лица, большинство жителей Приднестровья уже документированы конституционными властями и имеют паспорта разных стран, включая молдавские, румынские, болгарские и российские.

«Не позволяйте себя обмануть диктатору. Он не имеет к вам никакого отношения. Он просто хочет восполнить то, чего ему не хватает на фронте. Посмотрите, сколько потерь. Сколько раненых. Больницы в России переполнены. Кроме того, это ещё и электоральная акция в контексте так называемых выборов», — заявил Игорь Гросу журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру предоставления гражданства жителям Приднестровского региона. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил, что решение Москвы является попыткой компенсировать нехватку потенциальных солдат. Аналогичные заявления сделала и президент Майя Санду.