theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Мая 2026, 17:09
2 109
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Приднестровье школьники топором взломали дом и украли технику

В Кицканах двое пятиклассников проникли в чужой дом, взломав дверь топором. По данным так называемых правоохранителей, школьники вынесли два шуруповёрта, насос и мобильный телефон, которые собирались продать.

В Приднестровье школьники топором взломали дом и украли технику.
В Приднестровье школьники топором взломали дом и украли технику.

Как сообщили в "МВД", мальчики дважды заходили в дом и брали с собой друзей — всем участникам по 11 лет. Подростки утверждают, что считали дом пустующим. Однако хозяин заметил детей и вызвал так называемую милицию. Один из школьников попытался скрыться, но был задержан, передает rupor.md

Украденные вещи уже возвращены владельцу. В так называемых правоохранительных органах отметили, что в ближайшее время с детьми будут работать "инспекторы" по делам несовершеннолетних.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте