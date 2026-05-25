25 Мая 2026, 17:09
В Приднестровье школьники топором взломали дом и украли технику
В Кицканах двое пятиклассников проникли в чужой дом, взломав дверь топором. По данным так называемых правоохранителей, школьники вынесли два шуруповёрта, насос и мобильный телефон, которые собирались продать.
Как сообщили в "МВД", мальчики дважды заходили в дом и брали с собой друзей — всем участникам по 11 лет. Подростки утверждают, что считали дом пустующим. Однако хозяин заметил детей и вызвал так называемую милицию. Один из школьников попытался скрыться, но был задержан, передает rupor.md
Украденные вещи уже возвращены владельцу. В так называемых правоохранительных органах отметили, что в ближайшее время с детьми будут работать "инспекторы" по делам несовершеннолетних.