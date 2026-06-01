stiri.md
1 Июня 2026, 08:36
8 954
Карп: Российские паспорта могут превратить приднестровцев в пушечное мясо

Депутат от PAS Лилиан Карп предупреждает жителей Приднестровского региона: получение российского гражданства после недавнего указа Владимира Путина может обернуться отправкой на войну.

Соответствующее заявление прозвучало в подкасте  Europalibera.org, где парламентарий прокомментировал решение Москвы упростить порядок выдачи российских паспортов жителям левого берега Днестра, передаёт stiri.md

«Мы особенно призываем молодёжь с левого берега Днестра воздержаться от получения российского гражданства. В случае подписания указа о мобилизации в Российской Федерации они автоматически попадают под действие этого закона. Их могут мобилизовать и использовать как пушечное мясо в путинской войне», — заявил Лилиан Карп.

Депутат также затронул ситуацию с сотрудниками так называемых силовых структур Приднестровья, которые лишились молдавского гражданства. По словам Карпа, теперь их возможности передвижения и влияния серьёзно ограничены.

«Они больше не могут свободно путешествовать по Европе. Если покинут регион, то не смогут вернуться обратно. И, что немаловажно, утратили возможность влиять на процессы, происходящие на левом берегу Днестра», — подчеркнул депутат PAS.

Указ, подписанный Владимиром Путиным 16 мая, вызвал резкую критику в Кишинёве. Президент Майя Санду ранее заявила, что расширение практики «паспортизации» в Приднестровском регионе — это не что иное, как попытка России укрепить своё влияние в зоне и привлечь дополнительные людские ресурсы для войны против Украины.

Источник
stiri.md logostiri
