В Приднестровье девочка получила тяжелую травму ноги во время прогулки на велосипеде.

Девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев была экстренно госпитализирована и прооперирована после того, как получила тяжелую травму во время прогулки на велосипеде.

Инцидент произошел вечером 14 июля в Григориопольском районе. По информации местных властей, ребенок получил тяжелую травму правой ноги, передает realitatea.md

По предварительным данным, девочку катал на заднем сиденье велосипеда ее старший брат. Во время поездки нога ребенка попала между цепью и педалями велосипеда.

В настоящее время девочка находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.