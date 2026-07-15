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realitatea.md logorealitatea
15 Июля 2026, 18:18
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В Приднестровье девочка получила тяжелую травму ноги во время прогулки на велосипеде

Девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев была экстренно госпитализирована и прооперирована после того, как получила тяжелую травму во время прогулки на велосипеде.

В Приднестровье девочка получила тяжелую травму ноги во время прогулки на велосипеде.
В Приднестровье девочка получила тяжелую травму ноги во время прогулки на велосипеде.

Инцидент произошел вечером 14 июля в Григориопольском районе. По информации местных властей, ребенок получил тяжелую травму правой ноги, передает realitatea.md

По предварительным данным, девочку катал на заднем сиденье велосипеда ее старший брат. Во время поездки нога ребенка попала между цепью и педалями велосипеда.

В настоящее время девочка находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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