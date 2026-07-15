В Пепенах дети пили воду прямо из автомата: примэрия предупредила о санкциях
Примэрия коммуны Пепены обратилась к родителям после появления в соцсетях видео, на котором группа подростков пьет воду непосредственно из автомата. Власти заявили, что такое поведение может повлечь последствия.
«Такое поведение является безответственным и может нарушить нормы гигиены и санитарной безопасности, подвергая риску здоровье пользователей и влияя на нормальную работу оборудования, предназначенного для всей общины», — заявили в примэрии коммуны Пепены, цитирует realitatea.md
Примэрия призывает родителей, которые узнают своих детей на опубликованных в интернете кадрах, поговорить с ними о последствиях их действий и связаться с местной администрацией. В противном случае учреждение намерено обратиться в компетентные органы, а инцидент будет рассмотрен в соответствии с законодательством с применением предусмотренных санкций.
Представители примэрии также подчеркнули, что автомат с водой был установлен для удобства всех жителей, и призвали граждан ответственно относиться к общественному имуществу.
После инцидента компания провела санитарную обработку камеры подачи воды. Власти заверили, что аппарат безопасен и может по-прежнему использоваться жителями.