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realitatea.md logorealitatea
15 Июля 2026, 11:53
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В Пепенах дети пили воду прямо из автомата: примэрия предупредила о санкциях

Примэрия коммуны Пепены обратилась к родителям после появления в соцсетях видео, на котором группа подростков пьет воду непосредственно из автомата. Власти заявили, что такое поведение может повлечь последствия.

В Пепенах дети пили воду прямо из автомата: примэрия предупредила о санкциях.
В Пепенах дети пили воду прямо из автомата: примэрия предупредила о санкциях.

«Такое поведение является безответственным и может нарушить нормы гигиены и санитарной безопасности, подвергая риску здоровье пользователей и влияя на нормальную работу оборудования, предназначенного для всей общины», — заявили в примэрии коммуны Пепены, цитирует realitatea.md

Примэрия призывает родителей, которые узнают своих детей на опубликованных в интернете кадрах, поговорить с ними о последствиях их действий и связаться с местной администрацией. В противном случае учреждение намерено обратиться в компетентные органы, а инцидент будет рассмотрен в соответствии с законодательством с применением предусмотренных санкций.

Представители примэрии также подчеркнули, что автомат с водой был установлен для удобства всех жителей, и призвали граждан ответственно относиться к общественному имуществу.

После инцидента компания провела санитарную обработку камеры подачи воды. Власти заверили, что аппарат безопасен и может по-прежнему использоваться жителями.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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