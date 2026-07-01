Осужденным за преступления против детей намерены запретить работать с несовершеннолетними.

На должности, предполагающие взаимодействие с детьми, не смогут трудоустроиться осужденные, подозреваемые, обвиняемые и подсудимые по делу за преступления против детей.

Такую законодательную инициативу рассмотрит парламент в первом чтении, передает rupor.md

На данный момент в Трудовом кодексе Молдовы прописаны только требования к учителям, а новый проект предлагает регулирование всех видов взаимодействий несовершеннолетних с потенциально опасными лицами.

Так, например, в список попадут охранники, технический персонал, ассистенты, волонтеры и другие должности, которые регулярно контактируют с детьми. Кроме того, к подобной работе не допустят людей с тяжелыми психическими заболеваниями, а в отдельных случаях (приемный родитель, опекун, руководитель детского дома) будут проверять еще и судимость родственников.

Если на сотрудника заведут уголовное дело, работодатель будет обязан отстранить сотрудника от детей, а при подтверждении вины уволить.

Проект также устанавливает сроки рассмотрения дел о лишении родительских прав до 45 рабочих дней, а в случае опасности нахождения в семье срок сокращается до 30 рабочих дней. Кроме того, доходы в виде детских социальных пособий больше нельзя будет подвергнуть принудительному взысканию за долги семьи.

В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу через три месяца после публикации в Официальном мониторе.