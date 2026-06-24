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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 12:34
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В озере на Рышкановке едва не утонул 12-летний мальчик

Вечером 23 июня в парке «Рышкань» Кишинева едва не утонул 12-летний ребенок. Мальчика вовремя заметили и вытащили на берег сотрудники спасательной станции на воде № 7, сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

В озере на Рышкановке едва не утонул 12-летний мальчик.
В озере на Рышкановке едва не утонул 12-летний мальчик.

По данным ведомства, инцидент произошел около 20:45. Четверо несовершеннолетних купались в специально обустроенной зоне отдыха. В какой-то момент дети вышли на берег, но один из мальчиков решил вернуться в озеро и зашел на глубину, где начал тонуть, передает rupor.md

Спасатели вовремя среагировали: вытащили его из воды и оказали первую помощь на берегу. Затем пострадавшего передали прибывшей бригаде скорой помощи. Ребенка отвезли в детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко для медицинского обследования. Сейчас его состояние удовлетворительное, никакой опасности для жизни нет.

В связи со случившимся ГИЧС призывает родителей и взрослых внимательно следить за детьми и строго запрещать им ходить на водоемы в одиночку. По данным спасателей, с начала 2026 года в Молдове удалось спасти от утопления пять человек, включая одного несовершеннолетнего, однако 24 человека погибли. При любых опасных ситуациях граждан просят немедленно звонить в экстренную службу 112.

Источник
rupor.md logorupor
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