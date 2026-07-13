theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 21:05
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Оргеевском районе привлекли к ответственности нарушившую ПДД женщину-водителя

Полицейские установили личность и привлекли к ответственности женщину-водителя, запечатленную на видео во время нарушения Правил дорожного движения.

В Оргеевском районе привлекли к ответственности нарушившую ПДД женщину-водителя.
В Оргеевском районе привлекли к ответственности нарушившую ПДД женщину-водителя.

Инцидент произошел 11 июля в селе Булэешты Оргеевского района.

За рулем автомобиля Hyundai находилась 36-летняя женщина.

За допущенное нарушение в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении за создание аварийной ситуации на дороге.

Полиция поблагодарила граждан, которые сообщают о подобных случаях и помогают выявлять лиц, ставящих под угрозу безопасность дорожного движения.

Правоохранители также напомнили, что соблюдение Правил дорожного движения — обязанность каждого участника дорожного движения.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте