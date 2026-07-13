В Оргеевском районе привлекли к ответственности нарушившую ПДД женщину-водителя.

Полицейские установили личность и привлекли к ответственности женщину-водителя, запечатленную на видео во время нарушения Правил дорожного движения.

Инцидент произошел 11 июля в селе Булэешты Оргеевского района.

За рулем автомобиля Hyundai находилась 36-летняя женщина.

За допущенное нарушение в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении за создание аварийной ситуации на дороге.

Полиция поблагодарила граждан, которые сообщают о подобных случаях и помогают выявлять лиц, ставящих под угрозу безопасность дорожного движения.

Правоохранители также напомнили, что соблюдение Правил дорожного движения — обязанность каждого участника дорожного движения.