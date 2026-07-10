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politia.md logopolitia
10 Июля 2026, 15:40
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В Молдове водитель и пассажирка BYD высунулись через люк на ходу ради видео

До этого нарушения у мужчины уже было 13 штрафных баллов, поэтому после оформления протокола он набрал максимально допустимое количество штрафных баллов. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами.

В Молдове водитель и пассажирка BYD высунулись через люк на ходу ради видео.
В Молдове водитель и пассажирка BYD высунулись через люк на ходу ради видео.

Полиция установила личность водителя, который вместе с пассажиркой ехал, высунувшись через люк автомобиля. После появления видеозаписи в социальных сетях правоохранители начали проверку и привлекли нарушителя к ответственности.

Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности, инцидент произошел 8 июля на трассе R-14 в селе Казанешты Теленештского района. За рулем автомобиля BYD находился 27-летний мужчина.

В отношении водителя составили протоколы за непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил безопасного вождения и несоблюдение требований к перевозке пассажиров.

Правоохранители напомнили, что подобные опасные действия на дороге создают угрозу не только для самих нарушителей, но и для других участников дорожного движения.

Источник
politia.md logopolitia
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