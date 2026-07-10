В Молдове водитель и пассажирка BYD высунулись через люк на ходу ради видео
До этого нарушения у мужчины уже было 13 штрафных баллов, поэтому после оформления протокола он набрал максимально допустимое количество штрафных баллов. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами.
Полиция установила личность водителя, который вместе с пассажиркой ехал, высунувшись через люк автомобиля. После появления видеозаписи в социальных сетях правоохранители начали проверку и привлекли нарушителя к ответственности.
Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности, инцидент произошел 8 июля на трассе R-14 в селе Казанешты Теленештского района. За рулем автомобиля BYD находился 27-летний мужчина.
В отношении водителя составили протоколы за непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил безопасного вождения и несоблюдение требований к перевозке пассажиров.
Правоохранители напомнили, что подобные опасные действия на дороге создают угрозу не только для самих нарушителей, но и для других участников дорожного движения.