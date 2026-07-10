В Молдове водитель и пассажирка BYD высунулись через люк на ходу ради видео.

Полиция установила личность водителя, который вместе с пассажиркой ехал, высунувшись через люк автомобиля. После появления видеозаписи в социальных сетях правоохранители начали проверку и привлекли нарушителя к ответственности.

Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности, инцидент произошел 8 июля на трассе R-14 в селе Казанешты Теленештского района. За рулем автомобиля BYD находился 27-летний мужчина.

В отношении водителя составили протоколы за непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил безопасного вождения и несоблюдение требований к перевозке пассажиров.

Правоохранители напомнили, что подобные опасные действия на дороге создают угрозу не только для самих нарушителей, но и для других участников дорожного движения.