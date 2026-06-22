theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
22 Июня 2026, 17:50
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Оргеевском районе фура перевернулась на трассе

На трассе у села Пересечино Оргеевского района 22 июня на опасном повороте перевернулся грузовик.

В Оргеевском районе на трассе перевернулась фура.
В Оргеевском районе на трассе перевернулась фура.

Предварительно, водитель мог нарушить скоростной режим и не справился с управлением, передает tv8.md

Как сообщила пресс-секретарь полиции Оргеева Елена Бэетрэу, в ДТП попала фура марки DAF. Никто не пострадал.

Водителя проверили на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Тест показал, что он был трезв.

Полиция расследует инцидент.

Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте