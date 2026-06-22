В Оргеевском районе фура перевернулась на трассе

На трассе у села Пересечино Оргеевского района 22 июня на опасном повороте перевернулся грузовик.

Предварительно, водитель мог нарушить скоростной режим и не справился с управлением, передает tv8.md

Как сообщила пресс-секретарь полиции Оргеева Елена Бэетрэу, в ДТП попала фура марки DAF. Никто не пострадал.

Водителя проверили на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Тест показал, что он был трезв.

Полиция расследует инцидент.