25 Мая 2026, 18:18
15
Пограничники задержали иностранцев, пытавшихся из Молдовы попасть в Румынию

Четверо иностранных граждан, пытавшихся нелегально попасть из Республики Молдова в Румынию, были идентифицированы Пограничной полицией.

Первоначально, недалеко от села Дрепкауцы, был задержан первый мигрант, подозреваемый в попытке незаконного пересечения государственной границы, передает realitatea.md

Операция по обнаружению продолжилась в приграничной зоне, и после оперативных мероприятий, проведенных в районе реки Прут, власти обнаружили еще трех мигрантов, граждан Непала, в возрасте от 30 до 35 лет, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Для оперативного вмешательства было мобилизовано несколько оперативных групп.

