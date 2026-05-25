25 Мая 2026, 18:18
Пограничники задержали иностранцев, пытавшихся из Молдовы попасть в Румынию
Четверо иностранных граждан, пытавшихся нелегально попасть из Республики Молдова в Румынию, были идентифицированы Пограничной полицией.
Первоначально, недалеко от села Дрепкауцы, был задержан первый мигрант, подозреваемый в попытке незаконного пересечения государственной границы, передает realitatea.md
Операция по обнаружению продолжилась в приграничной зоне, и после оперативных мероприятий, проведенных в районе реки Прут, власти обнаружили еще трех мигрантов, граждан Непала, в возрасте от 30 до 35 лет, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.
Для оперативного вмешательства было мобилизовано несколько оперативных групп.