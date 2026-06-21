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logos.press.md logologos
21 Июня 2026, 12:00
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Население продолжает активно снимать средства со своих счетов и депозитов для личных нужд

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), объем снятия наличных из банковских хранилищ в мае 2026 года составил превысил объем поступлений на 412 миллионов леев.

Население продолжает активно снимать средства со своих счетов и депозитов для личных нужд.
Население продолжает активно снимать средства со своих счетов и депозитов для личных нужд.

Данный дисбаланс денежных потоков продолжается из месяца в месяц, то возрастая, то убывая, передает logos-pres.md

С начала года НБМ фиксирует замедление темпов снятия денежных средств из касс банков в годовом выражении. Объем снятия наличных в мае составил 15 530 миллионов леев, что на 272 миллиона леев (-1,7%) меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, приводит данные регулятор. 

Для сравнения, в апреле чистая выдача превышала поступления на 776 миллионов леев, в марте на 275 млн леев, а в феврале — на 1 028 млн леев. Основным источником возврата наличных денег в кассы банков остается розничная торговля (продажа потребительских товаров), которая формирует более 60% всего притока наличных денег. 

В мае выручка от продажи потребительских товаров составила 9 112 миллионов леев (60,3% от общей суммы), что на 216 миллионов леев (+2,4 процента) больше, чем в предыдущем году. 

Однако общий объем возврата наличных денежных средств в отчетном месяце уменьшился, составив 15 118 миллионов леев, что на 43 миллиона леев (-0,3%) меньше, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Несмотря на чистый отток наличности в мае 2026 года, общая ликвидность банковской системы Молдовы остается на стабильно высоком и безопасном уровне. 

Регуляторные требования НБМ выполняются коммерческими банками со значительным запасом, поэтому изъятие наличных гражданами не создает угрозы для их стабильности. Текущие показатели ликвидности банковского сектора превышают установленный минимум (20%) более чем в два раза.

Источник
logos.press.md logologos
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