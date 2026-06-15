МВФ: Доверие к лею растёт медленно, валютные вклады сохраняют популярность.

Согласно документу, около 36% средств, размещённых на депозитах в молдавской банковской системе, хранятся в иностранной валюте, преимущественно в евро и долларах США. В МВФ отмечают, что высокий уровень долларизации по-прежнему остаётся структурной уязвимостью финансового сектора, хотя валютные риски в настоящее время находятся под контролем благодаря мерам, принимаемым Национальным банком Молдовы, сообщает bani.md

Эксперты фонда также фиксируют изменения в сберегательном поведении населения. Всё больше вкладчиков отдают предпочтение текущим счетам и вкладам до востребования вместо срочных депозитов. Это снижает устойчивость ресурсной базы банков и может повысить чувствительность системы к возможному массовому оттоку средств в периоды неопределённости.

В докладе также отмечается, что банковский сектор Молдовы остаётся относительно концентрированным, а значительная часть депозитов может принадлежать ограниченному числу клиентов. В связи с этим МВФ рекомендует Национальному банку более тщательно отслеживать концентрацию депозитов и учитывать этот фактор при проведении стресс-тестов ликвидности банков.

В то же время фонд положительно оценивает состояние молдавских банков, отмечая, что они располагают значительными резервами ликвидности и с большим запасом выполняют международные пруденциальные требования.

Однако сохранение высокой доли валютных вкладов свидетельствует о том, что доверие населения к национальной валюте всё ещё не является полным. По мнению МВФ, это означает, что финансовая система страны остаётся подверженной внешним шокам и колебаниям на валютных рынках.