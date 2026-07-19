В Новоаненском районе обнаружили тело 21-летнего гражданина Узбекистана

21-летний гражданин Узбекистана, предположительно, свел счеты с жизнью на территории одного из предприятий в Новоаненском районе.

В Новоаненском районе обнаружили тело 21-летнего гражданина Узбекистана.