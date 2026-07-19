19 Июля 2026, 09:00
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В Новоаненском районе обнаружили тело 21-летнего гражданина Узбекистана
21-летний гражданин Узбекистана, предположительно, свел счеты с жизнью на территории одного из предприятий в Новоаненском районе.
Трагедия произошла 18 июля в коммуне Кирка, пишет deschide.md
По данным полиции, около 13:00 в правоохранительные органы обратился охранник кирпичного завода, который сообщил, что на территории предприятия было обнаружено тело 21-летнего парня. На место происшествия незамедлительно прибыли все специализированные службы.
По предварительной информации, молодой человек повесился.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.