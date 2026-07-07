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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 14:34
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Три села Новоаненского района объединятся в одну мэрию: они получат более 13 млн леев

Села Джямэна, Золотиевка и Окюл Рош Новоаненского района приняли решение о добровольном объединении. По данным правительства, новая местная администрация получит финансовую поддержку в размере более 13 миллионов леев.

Три села Новоаненского района объединятся в одну мэрию: они получат более 13 млн леев.
Три села Новоаненского района объединятся в одну мэрию: они получат более 13 млн леев.

Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, улучшение государственных услуг и реализацию проектов, которые помогут повысить качество жизни населения, пишет rupor.md

Новая административная структура объединит около 3400 жителей. В селе Джямэна проживают 2436 человек, в Золотиевке — 807 жителей, а в Окюл Рош — около 192 человек.

В настоящее время около 800 примэрий Республики Молдова участвуют в процессе добровольного объединения, а местные советы приняли более 600 решений о начале процедуры.

Реформа местного публичного управления была официально запущена правительством в конце января после консультаций с местными властями и другими заинтересованными сторонами. Ее цель — модернизация администрации и повышение эффективности публичных услуг.

Недавно парламент утвердил законодательные изменения, призванные упростить процесс добровольного объединения административно-территориальных единиц.

Источник
rupor.md logorupor
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